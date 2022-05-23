"Рубин" не уволит Слуцкого, несмотря на вылет из РПЛ
Фото: твиттер Леонида Слуцкого/Автор неизвестен
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов сообщил, что клуб не будет увольнять главного тренера Леонида Слуцкого, несмотря на вылет команды из Российской Премьер-Лиги.
"Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции нашего тренера. Есть причины: решения ФИФА, УЕФА и они сильно повлияли на результат. Вины Слуцкого никакой нет. Он как тренер пострадал больше всех", – приводит слова Сайманова "Спорт-Экспресс".
51-летний Слуцкий тренирует "Рубин" с 2019 года. Лучшим результатом казанского клуба под его руководством было четвертое место в чемпионате России в сезоне-2020/2021.
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