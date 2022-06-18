"Рубин", "Арсенал" и "Уфа" узнали соперников по первому туру ФНЛ

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"Рубин", "Арсенал" и "Уфа" узнали соперников по первому туру ФНЛ

17 июля состоится первый тур ФНЛ сезона-2022/2023.

В первой игре турнира казанский "Рубин" сыграет с "Родиной", тульский "Арсенал" проведет матч со "СКА-Хабаровск", а "Уфа" сразится с "Кубанью".

Отметим, что клубы имеют возможность внести предложения по правкам в календарь до заседания президиума ФНЛ.

23 июня будет принят окончательный вариант расписания матчей.

Как известно, "Рубин", "Арсенал" и "Уфа" покинули РПЛ в минувшем сезоне.

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