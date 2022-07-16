РПЛ рассчитала предварительные выплаты клубам по итогам нового сезона

Теги

РПЛ рассчитала предварительные выплаты клубам по итогам нового сезона

РПЛ рассказала, какие предварительные выплаты положены клубам по итогам сезона-2022/23.

Ожидается, что доход РПЛ за год должен составить больше 10 миллиардов рублей, из которых около 9 миллиардов будут распределены между командами.

Победитель чемпионата России должен получить больше 1 миллиарда, серебряный призер — 915 миллионов, бронзовый — 847 миллионов.

Команды, которые заняли последние места, получат по 279 миллионов.

Читайте также: Три клуба чемпионата России выступили против Кубка РПЛ   | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" готов купить защитника сборной Венгрии за 14 миллионов

"Зенит" готов купить защитника сборной Венгрии за 14 миллионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов