РПЛ рассчитала предварительные выплаты клубам по итогам нового сезона

РПЛ рассказала, какие предварительные выплаты положены клубам по итогам сезона-2022/23.

Ожидается, что доход РПЛ за год должен составить больше 10 миллиардов рублей, из которых около 9 миллиардов будут распределены между командами.

Победитель чемпионата России должен получить больше 1 миллиарда, серебряный призер — 915 миллионов, бронзовый — 847 миллионов.

Команды, которые заняли последние места, получат по 279 миллионов.

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