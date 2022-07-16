РПЛ рассчитала предварительные выплаты клубам по итогам нового сезона
РПЛ рассказала, какие предварительные выплаты положены клубам по итогам сезона-2022/23.
Ожидается, что доход РПЛ за год должен составить больше 10 миллиардов рублей, из которых около 9 миллиардов будут распределены между командами.
Победитель чемпионата России должен получить больше 1 миллиарда, серебряный призер — 915 миллионов, бронзовый — 847 миллионов.
Команды, которые заняли последние места, получат по 279 миллионов.
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