РПЛ официально выступила с заявлением по поводу спонсорского контракта с "Лигой ставок"

Фото: твиттер РПЛ\Автор неизвестен

Российская Премьер-Лиги прокомментировала информацию по поводу спонсорского контракта с "Лигой ставок".

"Лига ставок" действительно сделала предложение РПЛ, от которого потом сама же и отказалась.

Комментировать моральную, деловую и юридическую сторону вопроса мы пока не готовы, это одностороннее решение действующего спонсора Лиги.

При этом мы уверены, что РПЛ найдет достойного партнера в категории "букмекеры", – сказано в заявлении пресс-службы РПЛ.

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