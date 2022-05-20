РПЛ официально выступила с заявлением по поводу спонсорского контракта с "Лигой ставок"
Фото: твиттер РПЛ\Автор неизвестен
Российская Премьер-Лиги прокомментировала информацию по поводу спонсорского контракта с "Лигой ставок".
"Лига ставок" действительно сделала предложение РПЛ, от которого потом сама же и отказалась.
Комментировать моральную, деловую и юридическую сторону вопроса мы пока не готовы, это одностороннее решение действующего спонсора Лиги.
При этом мы уверены, что РПЛ найдет достойного партнера в категории "букмекеры", – сказано в заявлении пресс-службы РПЛ.
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