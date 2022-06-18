РПЛ не исключает варианта расширения лиги

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Руководство российской Премьер-лиги не исключает возможности расширения лиги.

В частности, это может произойти в следующем сезоне.

"В РПЛ поступило письмо от ФК "Урал" с предложением о расширении числа участников лиги в сезоне-2023/24.

Этот вопрос будет рассмотрен 20 июня на общем собрании клубов РПЛ в заочной форме.

В случае одобрения большинством клубов инициатива будет вынесена на рассмотрение исполкома Российского футбольного союза, чтобы до начала сезона РПЛ-2022/23 определиться с форматом сезона-2023/24", – сообщили в пресс-службе РПЛ.

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