РПЛ не исключает варианта расширения лиги
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Руководство российской Премьер-лиги не исключает возможности расширения лиги.
В частности, это может произойти в следующем сезоне.
"В РПЛ поступило письмо от ФК "Урал" с предложением о расширении числа участников лиги в сезоне-2023/24.
Этот вопрос будет рассмотрен 20 июня на общем собрании клубов РПЛ в заочной форме.
В случае одобрения большинством клубов инициатива будет вынесена на рассмотрение исполкома Российского футбольного союза, чтобы до начала сезона РПЛ-2022/23 определиться с форматом сезона-2023/24", – сообщили в пресс-службе РПЛ.
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