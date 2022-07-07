РПЛ может вернуть правило "золотого матча" при равенстве очков

РПЛ рассматривает вариант с возвращением "золотого" матча при равенстве очков у первого и второго места турнирной таблицы.

Как пишет "СЭ", такая идея была представлена на исполкоме РФС.

Как известно, по нынешнему регламенту такой матч после 30 туров возможен в том случае, если у команд полное равенство не только по очкам, но также и по результатам в очных матчах, числу побед и иным дополнительным показателям.

Последний раз "золотой" матч проводили в 2002 году, когда "Локомотив" обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

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