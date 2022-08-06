Ройс принес победу "Боруссии" Дортмунд в 1-м туре Бундеслиги
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле обыграла леверкузенский "Байер" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале встречи забил Марко Ройс.
"Боруссия" – "Байер" - 1:0 (1:0)
Гол: Ройс, 9 - 1:0
"Боруссия": Кобель, Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру (Вольф, 84), Ройс, Дауд, Беллингем, Мален (Джан, 84), Адейеми (Азар, 23), Мукоко (Брандт, 69).
"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Баккер, 79), Демирбай (Азмун, 66), Андрих (Арангис, 13), Паласиос (Амири, 79), Бельараби (Гложек, 46), Шик, Диаби.
Удаление: Градецки (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20