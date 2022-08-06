Ройс принес победу "Боруссии" Дортмунд в 1-м туре Бундеслиги

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Ройс принес победу "Боруссии" Дортмунд в 1-м туре Бундеслиги

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле обыграла леверкузенский "Байер" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Марко Ройс.

"Боруссия" – "Байер" - 1:0 (1:0)
Гол: Ройс, 9 - 1:0

"Боруссия": Кобель, Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру (Вольф, 84), Ройс, Дауд, Беллингем, Мален (Джан, 84), Адейеми (Азар, 23), Мукоко (Брандт, 69).

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Баккер, 79), Демирбай (Азмун, 66), Андрих (Арангис, 13), Паласиос (Амири, 79), Бельараби (Гложек, 46), Шик, Диаби.

Удаление: Градецки (90).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
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9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
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