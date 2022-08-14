"Ростова" Карпина с хоккейным счетом победил "Пари НН"
В матче 5-го тура РПЛ "Ростов" на выезде обыграл "Пари НН" со счетом 4:3.
Победу ростовчанам принесли дубль Дмитрия Полоза, голы Даниила Уткина и Данила Глебова. У хозяев отличились Николай Калинский, Милсон и Тимур Сулейманов.
"Ростов", набрав 11 очков, вышел на 2-е место в турнирной таблице. "Пари НН" с 2 очками остался на 14-й позиции.
"Пари НН" – "Ростов" - 3:4 (1:2)
Голы: Полоз, 15 (с пенальти) - 0:1, Калинский, 20 (с пенальти) - 1:1, Уткин, 39 - 1:2, Полоз, 57 - 1:3, Милсон, 66 - 2:3, Глебов, 67 - 2:4, Сулейманов, 82 - 3:4
"Пари НН": Нигматуллин, Пенчиков (Рыбчинский, 73), Гоцук, Масоэро, Агапов, Юлдошев (Сулейманов, 46), Стоцкий, Калинский, Шарипов, Майга (Каккоев, 62), Кротов (Милсон, 62).
"Ростов": Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин (Прохин, 46), Чернов, Терентьев, Уткин, Глебов, Щетинин (Миронов, 61), Байрамян (Мельников, 84), Полоз, Комличенко (Голенков, 61).
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