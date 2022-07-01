"Ростов" согласился продать Осипенко за 10 миллионов евро
Фото инстаграм Максима Осипенко/Автор неизвестен
Московский ЦСКА рассматривает вариант с подписанием защитника "Ростова" Максима Осипенко.
По информации инсайдера Ивана Карпова, столичный клуб уже связался с дончанами, чтобы обсудить трансфер. За футболиста "армейцы" предложили 3 млн евро.
В то же время "Ростов" не торопится продавать 28-летнего игрока, но готов отпустить его за 10 млн евро.
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