"Ростов" согласился продать Осипенко за 10 миллионов евро

Фото инстаграм Максима Осипенко/Автор неизвестен

Московский ЦСКА рассматривает вариант с подписанием защитника "Ростова" Максима Осипенко.

По информации инсайдера Ивана Карпова, столичный клуб уже связался с дончанами, чтобы обсудить трансфер. За футболиста "армейцы" предложили 3 млн евро.

В то же время "Ростов" не торопится продавать 28-летнего игрока, но готов отпустить его за 10 млн евро.

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