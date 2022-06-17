"Ростов" Карпина усилился хавбеком "Локомотива"

Фото: сайт "Ростова"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ростова" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Миронова.

Ростовский клуб заплатил за футболиста 250 тысяч евро. Хавбек заключил с новым клубом контракт до лета 2027 года.

22-летний Миронов является воспитанником "Локомотива", но за московский клуб не провел ни одного матча. Сдавался в аренду "Оренбургу".

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