"Ростов" Карпина усилился хавбеком "Локомотива"
Фото: сайт "Ростова"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Ростова" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Миронова.
Ростовский клуб заплатил за футболиста 250 тысяч евро. Хавбек заключил с новым клубом контракт до лета 2027 года.
22-летний Миронов является воспитанником "Локомотива", но за московский клуб не провел ни одного матча. Сдавался в аренду "Оренбургу".
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