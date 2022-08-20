"Ростов" Карпина ушел от поражения в матче с "Сочи"
Фото: телеграм-канал "Ростова"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура РПЛ "Ростов" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2.
В концовке первого тайма счет открыл Кристиан Нобоа, а в середине второй половины преимущество гостей увеличил Артур Юсупов. На 83-й минуте разрыв в счете сократил Степан Мельников. А перед самым финальным свистком хозяева ушли от поражения благодаря автоголу Артема Мещанинова.
"Ростов", набрав 12 очков, вышел на третье место в турнирной таблице. "Сочи" с 10 очками остался на шестой позиции.
"Ростов" – "Сочи" - 2:2 (0:1)
Голы: Нобоа, 44 (с пенальти) - 0:1, Юсупов, 69 - 0:2, Мельников, 83 - 1:2, Мещанинов, 90 (автогол) - 2:2
"Ростов": Песьяков, Сильянов, Осипенко (Голенков, 88), Мелехин, Чернов (Терентьев, 62), Уткин, Глебов, Миронов (Щетинин, 62), Байрамян (Мельников, 62), Полоз (Муамба Нтумба, 80), Комличенко.
"Сочи": Адамов, Юрганов, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров (Ушатов, 85), Макарчук, Нобоа, Юсупов (Батырев, 85), Ангбан (Кравцов, 73), Сарвели (Маргасов, 62), Мелкадзе.
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