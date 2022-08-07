"Ростов" Карпина обыграл "Оренбург" в матче с тремя пенальти

Фото: твиттер Николая Комличенко/Автор неизвестен

В матче 4-го тура РПЛ "Ростов" на своем поле обыграл "Оренбург" со счетом 2:1.

Победу ростовскому клубу принесли голы Дмитрия Полоза и Николая Комличенко. У гостей отличился Дмитрий Воробьев.

"Ростов" – "Оренбург" - 2:1 (1:0)

Голы: Полоз, 45 (с пенальти) - 1:0, Комличенко, 60 (с пенальти) - 2:0, Воробьев, 69 (с пенальти) - 2:1

"Ростов": Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Чернов, Уткин, Глебов, Щетинин (Миронов, 77), Байрамян, Полоз (Тугарев, 78), Комличенко.

"Оренбург": Гошев, Малых (Полуяхтов, 46), Сиваков, Павловец, Ковалев (Гойкович, 46), Эктов, Оганесян (Вера, 46), Аюпов, Башич (Марин, 70), Воробьев (Титков, 77), Гурциев.

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