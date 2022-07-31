"Ростов" Карпина обыграл "Химки"

Фото: твиттер Николая Комличенко/Автор неизвестен

В матче 3-го тура РПЛ "Ростов" на своем поле обыграл "Химки" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Николай Комличенко.

"Ростов" – "Химки" - 1:0 (1:0)

Гол: Комличенко, 40 - 1:0

"Ростов": Песьяков, Сильянов (Лангович, 72), Осипенко, Глебов, Прохин, Чернов, Уткин, Миронов (Щетинин, 46), Байрамян (Тугарев, 72), Полоз (Голенков, 72), Комличенко (Мелехин, 81).

"Химки": Лантратов, Никитин, Тихий, Данилкин (Камышев, 82), Идову, Боженов (Зуев, 69), Черный (Адеми, 82), Мирзов, Ломовицкий (Долгов, 64), Гбане, Глушаков (Руденко, 46).

Удаление: Прохин (78).

Не пропустите: "Спартак" разгромил "Оренбург" в матче РПЛ. | https://dailysports.net