"Ростов" Карпина обыграл "Химки"
Фото: твиттер Николая Комличенко/Автор неизвестен
В матче 3-го тура РПЛ "Ростов" на своем поле обыграл "Химки" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Николай Комличенко.
"Ростов" – "Химки" - 1:0 (1:0)
Гол: Комличенко, 40 - 1:0
"Ростов": Песьяков, Сильянов (Лангович, 72), Осипенко, Глебов, Прохин, Чернов, Уткин, Миронов (Щетинин, 46), Байрамян (Тугарев, 72), Полоз (Голенков, 72), Комличенко (Мелехин, 81).
"Химки": Лантратов, Никитин, Тихий, Данилкин (Камышев, 82), Идову, Боженов (Зуев, 69), Черный (Адеми, 82), Мирзов, Ломовицкий (Долгов, 64), Гбане, Глушаков (Руденко, 46).
Удаление: Прохин (78).
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