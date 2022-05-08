"Ростов" Карпина не смог обыграть аутсайдера РПЛ

Фото: твиттер "Ростова"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги "Уфа" и "Ростов" сыграли вничью со счетом 0:0.

Ростовчане в начале встречи могли открыть счет, но Дмитрий Полоз не реализовал пенальти.

"Ростов", набрав 35 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" с 24 очками осталась в зоне вылета на 15-й позиции.

"Уфа" – "Ростов" - 0:0

"Уфа": Чичкан, Йокич, Никитин, Плиев, Сухов (Журавлев, 53), Кабутов (Голубев, 79), Иванов (Камилов, 53), Фищенко, Емельянов (Касинтура, 67), Урунов, Агаларов.

"Ростов": Бабурин, Лангович (Терентьев, 88), Осипенко, Мелехин, Сильянов, Байрамян, Селява (Щетинин, 32), Глебов, Тугарев (Голенков, 46), Полоз (Мельников, 75), Комличенко (Мухин, 75).

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