Россию могут не допустить к отбору на Евро-2024

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Россию могут не допустить к отбору на Евро-2024

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

В УЕФА сейчас размышляют над тем, стоит ли допускать Россию до отбора к Евро-2024.

Напомним, что весной УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а также не допустил сборные России к участию в Лиге наций и Евро-2022 соответственно.

При этом в списке запретных турниров Евро-2024 не фигурирует.

"Решение по этому вопросу еще не принято", – сообщили в пресс-службе УЕФА.

Ожидается, что Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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