Российский вратарь "Будё-Глимт" травмировался в матче Лиги чемпионов
Фото: инстаграм Никиты Хайкина/Автор неизвестен
Российский вратарь "Будё-Глимт" Никита Хайкин травмировался в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с "Жальгирисом" (1:1).
Стража ворот заменили на 15-й минуте встречи при счете 0:0. Его место на поле занял голкипер Юлиан Лунд.
Напомним, что в первом матче "Будё-Глимт" одержал разгромную победу — 5:0.
Хайкин вместе с командой является двукратным победителем чемпионата Норвегии.
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