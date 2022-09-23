Российский клуб может сняться с розыгрыша кубка из-за мобилизации футболистов

Российский футбольный клуб "СтавропольАгроСоюз" из-за частичной мобилизации может сняться с матча 1/32 финала Фонбет Кубка России.

Как рассказал главный тренер команды из Невинномысска Кирилл Эйдельнант,

"Игроки еще не получили повестки, но они уже есть в списках [на частичную мобилизацию], так что они в ожидании. Это будет крах, у нас и так Тигиев и Мутьев дисквалифицированы – два ключевых игрока. А если будет минус еще два‑три игрока, то не знаю, как состав будем собирать", - сказал он.

Отметим, что матч назначен на 5 октября.

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