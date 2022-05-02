Российские клубы исключены из еврокубков в сезоне-2022/2023

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/2023.

Данное решение было принято на заседании исполкома УЕФА.

Напомним, что несколько месяцев назад УЕФА исключил московский "Спартак" из розыгрыша Лиги Европы нынешнего сезона.

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