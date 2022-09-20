Россия пропустит Евро-2024

Сборная России не будет допущена к жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы-2024, и, таким образом, пропустит континентальное первенство.

"Причина – февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении пресс-службы Российского футбольного союза.

Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года. Жеребьевка отборочного этапа пройдет 9 октября.

Не пропустите: Вратарь украинского клуба забил гол ударом от своих ворот. | https://dailysports.net