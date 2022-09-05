Росс Баркли перешел в клуб Лиги 1
Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Ниццы" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника сборной Англии Росса Баркли.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался французскому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт до лета 2023 года.
28-летний Баркли ранее выступал за "Эвертон", "Шеффилд "Уэнсдей", "Лидс Юнайтед", "Челси" и "Астон Виллу". За сборную Англии сыграл 33 матча и забил шесть голов.
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