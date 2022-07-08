Роша хочет прекратить сотрудничество со "Спартаком"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Полузащитник Педро Роша не собирается и дальше работать со "Спартаком".
Как сообщает журналист Фабио Алейшо, бразилец собирается разорвать контракт с московским клубом. Это может произойти в ближайшие дни.
Текущий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2023 года.
Футболист перешел в "Спартак" из "Гремио" в 2017 году, тогда за него заплатили 12 миллионов евро.
В РПЛ бразилец провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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