Роша хочет прекратить сотрудничество со "Спартаком"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Полузащитник Педро Роша не собирается и дальше работать со "Спартаком".

Как сообщает журналист Фабио Алейшо, бразилец собирается разорвать контракт с московским клубом. Это может произойти в ближайшие дни.

Текущий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2023 года.

Футболист перешел в "Спартак" из "Гремио" в 2017 году, тогда за него заплатили 12 миллионов евро.

В РПЛ бразилец провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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