Роналду записал своих детей в португальскую школу

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Роналду записал своих детей в португальскую школу

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду записал своих детей в португальскую школу, сообщает Correio da Manha.

По сведениям источника, дети футболиста могут начать ходить в школу в Лиссабоне, в котором базируется его родной клуб "Спортинг". 

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет перейти в клуб, который в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. "Спортинг" в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Португалии и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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