Роналду занимается увеличением пениса

1 Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду занимается увеличением пениса

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду использует ботокс для увеличения пениса, сообщает La Razon.

По сведениям источника, данная процедура позволяет увеличить половой орган на 1-3 сантиметра в толщину. Эффект может длиться до двух лет. Подобными методами часто пользуются порнозвезды.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду отреагировал на слухи о переходе в "Спортинг". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky
lesnovsky

Сейчас он точно будет нарасхват... А-ха-ха-ха...

Ответить

главное

Де Лигт перешел в "Баварию"

Де Лигт перешел в "Баварию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов