Роналду занимается увеличением пениса

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду использует ботокс для увеличения пениса, сообщает La Razon.

По сведениям источника, данная процедура позволяет увеличить половой орган на 1-3 сантиметра в толщину. Эффект может длиться до двух лет. Подобными методами часто пользуются порнозвезды.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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