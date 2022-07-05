Роналду заинтересован в переходе в "Челси"

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Роналду заинтересован в переходе в "Челси"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Опытный форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заинтересован в переходе в "Челси".

37-летний форвард футболист уже дал понять, что не против трансфера. В то же время в "Челси" пока не решили, делать ли официальное предложение о трансфере, о чем сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

В то же время в лондонском клубе не уверены, что идея с перестройкой линии атаки с участием Роналду придется по нраву Томасу Тухелю.

В минувшем сезоне Криштиану забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах.

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