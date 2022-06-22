Роналду захотел досрочно покинуть "МЮ"

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду захотел досрочно покинуть "МЮ"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не уверен в том, что хочет играть за команду.

Как пишет As, португалец отказывается проводить свой последний или один из последних сезонов на топ-уровне в команде, которая не ведет борьбу за трофеи.

37-летний форвард изначально хотел отработать контракт с клубом до конца, но сейчас у него появились сомнения

Роналду настаивает на том, чтобы клуб подписал топ-футболистов, но пока таких вариантов не предвидится.

В минувшем сезоне 37-летний Криштиану забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах во всех турнирах. 

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