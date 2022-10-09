Роналду забил юбилейный гол в клубной карьере

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Роналду забил юбилейный гол в клубной карьере

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отметился 700-м голом в клубной карьере.

Футболист забил юбилейный гол в матче 10-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном". 

Голы 37-летнего Роналду распределились следующим образом: "Манчестер Юнайтед" (144), "Реал" (450), "Ювентус" (101) и "Спортинг" (5).

В нынешнем сезоне Роналду провел за "МЮ" и сборную Португалии 12 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: У Роналду есть претензии к главному тренеру "МЮ". | http://dailysports.net
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