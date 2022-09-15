Роналду забил первый гол в сезоне

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил первый гол в нынешнем сезоне.

Форвард отличился в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Шерифом", реализовав пенальти в первом тайме.

Ранее 37-летний Роналду провел семь матчей, в которых не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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