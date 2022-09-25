Роналду ярко высказался о победе сборной Португалии

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Роналду ярко высказался о победе сборной Португалии

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над Чехией (4:0) в Лиге наций.

"Отличная игра, важная победа команды! Мы по-прежнему сосредоточены на нашей цели. Спасибо португальской публике за фантастическую поддержку», – написал форвард в соцсетях.

Напомним, что в этой игре португалец записал на свой счет результативный пас.

Кроме того, Роналду "привез" пенальти в свои ворота, но он не был реализован.

Не пропустите: Названа причина еще одного недовольства Роналду в "МЮ". | https://dailysports.net
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