Роналду ярко высказался о победе сборной Португалии
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над Чехией (4:0) в Лиге наций.
"Отличная игра, важная победа команды! Мы по-прежнему сосредоточены на нашей цели. Спасибо португальской публике за фантастическую поддержку», – написал форвард в соцсетях.
Напомним, что в этой игре португалец записал на свой счет результативный пас.
Кроме того, Роналду "привез" пенальти в свои ворота, но он не был реализован.
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