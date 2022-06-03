Роналду ярко подвел итоги сезона для "Манчестер Юнайтед"

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Роналду ярко подвел итоги сезона для "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением об итогах сезона для манкунианцев.

"Я должен сказать, что фанаты потрясающе болели за нас. Они поддерживали команду даже в дни поражений. Болельщики "МЮ" всегда будут в моем сердце. Эти люди заслуживают уважения.

Мои рекорды появляются сами по себе. Я не слежу за ними, но они преследуют меня, и это здорово.

Я по-прежнему полон мотивации, чтобы усердно работать. Конечно, мне помогают одноклубники, и я ценю их. Всегда приятно забивать голы в составе "Манчестер Юнайтед". Но главное для меня - победы и трофеи. Я верю, что клуб вернется на свое законное место. Но порой это требует времени", - цитирует Роналду официальный сайт клуба.

В завершившемся сезоне "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в чемпионате Англии, вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, в 1/16 финала Кубка Англии и 1/16 финала Кубка английской лиги.

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