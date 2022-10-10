Роналду ярко отреагировал на свой исторический гол

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал свой 700-й гол в клубной карьере. Форвард отличился в матче 9-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (2:1).

"700-й гол в клубной карьере. Такого красивого числа мы достигли вместе! Я благодарен партнерам по команде, тренерам, клубам, семье и друзья. И, конечно же, спасибо моим болельщикам! Вместе продолжим!" - написал Роналду в своей социальной сети.

Голы 37-летнего Роналду распределились следующим образом: "Манчестер Юнайтед" (144), "Реал" (450), "Ювентус" (101) и "Спортинг" (5).

В нынешнем сезоне Роналду провел за "МЮ" и сборную Португалии 12 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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