Роналду ярко отреагировал на приезд в сборную Португалии
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил, что он рад приехать в расположение сборной Португалии.
"Рад вернуться домой", - написал форвард в своей социальной сети.
Сборная Португалии проведет в рамках Лиги наций матчи с Чехией (24 сентября) и Испанией (27 сентября).
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей и забил один гол.
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