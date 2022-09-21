Роналду ярко отреагировал на приезд в сборную Португалии

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Роналду ярко отреагировал на приезд в сборную Португалии

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил, что он рад приехать в расположение сборной Португалии.

"Рад вернуться домой", - написал форвард в своей социальной сети.

Сборная Португалии проведет в рамках Лиги наций матчи с Чехией (24 сентября) и Испанией (27 сентября).

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей и забил один гол.

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