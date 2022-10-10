Роналду ярко отреагировал на победу "МЮ" над "Эвертоном"

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Роналду ярко отреагировал на победу "МЮ" над "Эвертоном"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (2:1). В этой встрече форвард забил победный гол.

"Большая победа, парни! Очередной шаг в правильном направлении", - написал футболист в своей социальной сети.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "МЮ" и сборную Португалии 12 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. 

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