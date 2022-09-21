Роналду высказался о возможном завершении карьеры в сборной

Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о желании принять участие в Евро-2024.

По словам футболиста, он не собирается завершать карьеру в национальной команде в ближайшие годы.

"Я все еще мотивирован, мои амбиции высоки. Мой путь в сборной Португалии еще не закончился.

У нас много хороших молодых игроков. Я буду на чемпионате мира и хочу попасть на чемпионат Европы", – сказал 37-летний португалец.

Напомним, что с 20 ноября по 18 декабря состоится чемпионат мира в Катаре, где также выступит Португалия.

Не пропустите: Защитник "Брюгге" довызван в сборную Украины. | https://dailysports.net