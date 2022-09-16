Роналду высказался о своем первом голе в сезоне

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы над "Шерифом" (2:0) в матче Лиги Европы.

Отметим, что в этой игре португалец реализовал пенальти в первом тайме и этот гол стал для него первым в сезоне.

"Рад забить и помочь команде победить! Три важных очка! Отличная работа, парни!" – написал португалец в твиттере.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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