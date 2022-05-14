Роналду высказался о назначении тен Хага в "Манчестер Юнайтед"

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Роналду высказался о назначении тен Хага в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением по поводу назначения Эрика тен Хага на пост главного тренера команды.

"О нем я знаю то, что он проделал потрясающую работу в "Аяксе", это опытный тренер. Но ему потребуется время.

Нужно, чтобы произошли необходимые ему изменения. Конечно, я надеюсь, что мы добьемся успеха. Желаю ему всего наилучшего.

Мы рады и в предвкушении. Не только игроки, но и болельщики. Желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, в следующем сезоне мы завоюем трофеи", – сказал португалец.

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