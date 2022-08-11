Роналду выложил фото с тренировки "Манчестер Юнайтед"
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выложил фото с тренировки с командой.
"Тяжелая работа всегда приносит плоды", – подписал португалец фотографию.
Как известно, первый матч сезона в АПЛ "Брайтоном" (1:2) Роналду начал в запасе. После игры тренер "МЮ" Эрик тен Хаг заявил, что Криштиану не был готов сыграть все 90 минут.
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Арсенал Лондон
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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