Роналду выложил фото с тренировки "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выложил фото с тренировки с командой.

"Тяжелая работа всегда приносит плоды", – подписал португалец фотографию.

Как известно, первый матч сезона в АПЛ "Брайтоном" (1:2) Роналду начал в запасе. После игры тренер "МЮ" Эрик тен Хаг заявил, что Криштиану не был готов сыграть все 90 минут.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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