Роналду вступил в спор с главным тренером "МЮ" во время матча

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вступил в спор с главным тренером "красных дьяволов" Эриком тен Хагом во время товарищеского матча с "Райо Вальекано" (1:1).

Конфликт между игроком и наставником произошел во время паузы на "водопой". Тренер подошёл к Роналду и сделал ему какое-то замечание, на что португалец начал жестикулировать с недовольным видом и сделал шаг в сторону от тренера.

Напомним, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который в предстоящем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

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