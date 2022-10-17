Роналду встретился с культовым тренером "Манчестер Юнайтед" (фото)

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду встретился с бывшим главным тренером манкунианцев Алексом Фергюсоном.

"Всегда приятно быть рядом с вами, босс!" - написал португалец в своем инстаграме.

37-летний Роналду в нынешнем сезоне провел за "Манчестер Юнайтед" 12 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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