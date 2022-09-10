Роналду все еще может оказаться в "Челси"

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Роналду все еще может оказаться в "Челси"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду все еще может оказаться в "Челси".

Новый наставник  лондонского клуба Грэм Поттер не прочь видеть 37-летнюю звезду в своей команде.

Как пишет Fichajes, Ронаду могут подписать во время зимнего трансферного окна.

Новый тренер "синих" уверен, что португалец станет хорошим вариантом усиления на январь.

Читайте: Роналду признан одним из худших в матче Лиги Европы | https://dailysports.net
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