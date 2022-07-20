Роналду вряд ли еще сыграет за "МЮ"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Известный британский журналист Пирс Морган уверен в том, что форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду больше не сыграет за свою команду.

"Я определённо думаю, что вероятность того, что он сыграет ещё один матч, крайне мала. Когда ваша карьера приближается к концу, и вы всё ещё хотите выигрывать большие трофеи, то вы должны хорошо подумать.

Мне лично кажется, что Роналду мысленно уже покинул команду. Я не собираюсь сообщать, что мы говорили друг другу во время последних встреч, но, как я уже сказал, не думаю, что Роналду ощущает поддержку своих амбиций со стороны "Манчестер Юнайтед", - сказал он.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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