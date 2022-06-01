Роналду вошел в число претендентов на звание лучшего игрока сезона АПЛ по версии PFA

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Роналду вошел в число претендентов на звание лучшего игрока сезона АПЛ по версии PFA

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Ассоциация профессиональных футболистов Англии огласила список претендентов на звание лучшего футболиста Премьер-лиги по итогам сезона, сообщается на официальном сайте организации.

В число номинантов вошли: Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Садио Мане, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк (все – "Ливерпуль"). 

Награждение состоится 9 июня. 

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