Роналду включен в заявку сборной Португалии на Лигу наций
Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен
Тренерский штаб сборной Португалии под руководство Фернанду Сантуша огласил заявку команды на матчи Лиги наций с Чехией (24 сентября) и Испанией (27 сентября).
Стоит отметить, что в заявку включен лучший бомбардир в истории португальского футбола Криштиану Роналду.
Вратари: Диогу Мейрелеш ("Порту", Жозе Са ("Вулверхэмптон"), Руй Патрисиу ("Рома").
Защитники: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Данилу Перейра (ПСЖ), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Тиагу Джало ("Лилль"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Рафаэль Геррейру ("Боруссия" Дортмунд).
Полузащитники: Жоау Палинья ("Фулхэм"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Мариу ("Бенфика"), Матеуш Нуньеш ("Вулверхэмптон"), Витинья (ПСЖ), Вильям Карвалью ("Бетис").
Нападающие: Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Педру Нету ("Вулверхэмптон"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Рафа Силва ("Бенфика"), Рафаэл Леау ("Милан"), Рикарду Орта ("Брага").
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