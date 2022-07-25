Роналду верит в шансы "Атлетико" выиграть Лигу чемпионов

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Роналду верит в шансы "Атлетико" выиграть Лигу чемпионов

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду верит, что мадридский "Атлетико" может выиграть Лигу чемпионов, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист готов перейти в испанский клуб, но для этого "Атлетико" нужно продать как минимум двух игроков. Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне, скорее всего, поддержит переход португальца.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов отпустить 37-летнего Роналду в аренду, но с условием, что он продлит контракт, истекающий летом 2023 года.

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