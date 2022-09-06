Роналду в заявке на Лигу Европы: он не сыграет в ЛЧ впервые за 20 лет

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Роналду в заявке на Лигу Европы: он не сыграет в ЛЧ впервые за 20 лет

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" назвал имена футболистов, которые примут участие в матчах группового этапа Лиги Европы.

В списке оказался и форвард Криштиану Роналду, который не играл во втором по значимости еврокубке с сезона 2002/2003.

Заявка "МЮ" на Лигу Европы:

Вратари: Де Хеа, Дубравка, Хитон. Защитники: Дало, Линделёф, Магуайр, Маласиа, Мартинес, Шоу, Туанзебе, Варан, Ван-Биссака.

Полузащитники: Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Фред, Мактоминей, Пеллистри, Санчо, ван де Бек.

Форварды: Антони, Гарначо, Марсьяль, Рашфорд, Роналду. 

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