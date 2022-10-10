Роналду установил очередной рекорд

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду 20 лет подряд забивает в европейских чемпионатах.

Форвард забил свой первый гол в нынешнем сезоне в Премьер-лиге в матче 10-го тура против "Эвертона" (2:1).

Ранее португалец забивал за "Спортинг", "Реал" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне Роналду провел за "МЮ" и сборную Португалии 12 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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