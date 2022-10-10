Роналду установил очередной рекорд

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду установил очередной рекорд

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду 20 лет подряд забивает в европейских чемпионатах.

Форвард забил свой первый гол в нынешнем сезоне в Премьер-лиге в матче 10-го тура против "Эвертона" (2:1).

Ранее португалец забивал за "Спортинг", "Реал" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне Роналду провел за "МЮ" и сборную Португалии 12 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. 

Не пропустите: Роналду забил юбилейный гол в клубной карьере. | http://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Расписание матчей сборной Украины в отборе Евро-2024

Расписание матчей сборной Украины в отборе Евро-2024

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов