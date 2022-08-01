Роналду уехал со стадиона до окончания матча "МЮ" - "Райо Вальекано"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не стал досматривать товарищеский матч между манкунианцами и "Райо Вальекано" (1:1), сообщает The Times.

По сведениям источника, футболист уехал со стадиона до финального свистка. В этой встрече форвард вышел на поле в стартовом составе, но не отметился результативными действиями и в перерыве был заменен.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду стремится покинуть "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно, чтобы перейти в клуб, участвующий в Лиге чемпионов.

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