Роналду уехал со стадиона до окончания матча "МЮ" - "Райо Вальекано"
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не стал досматривать товарищеский матч между манкунианцами и "Райо Вальекано" (1:1), сообщает The Times.
По сведениям источника, футболист уехал со стадиона до финального свистка. В этой встрече форвард вышел на поле в стартовом составе, но не отметился результативными действиями и в перерыве был заменен.
Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду стремится покинуть "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно, чтобы перейти в клуб, участвующий в Лиге чемпионов.
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|27
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
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|20
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|27
|18