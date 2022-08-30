Роналду ударил одноклубника, когда играл за "Ювентус"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший футболист "Ювентуса" Массимо Мауро рассказал, что экс-форвард туринского клуба Криштиану Роналду ударил одноклубника, когда выступал за итальянский клуб.

"Не нужно сравнивать Роналду с Марадоной. Диего был очень популярен среди партнеров по команде, а Криштиану психовал в раздевалке. Однажды Роналду даже ударил одноклубника. Кьеза должен рассказать об этом. Из-за этого Пирло не дал Роналду сыграть в его последнем матче за "Ювентус". Криштиану перешел в "Юве", чтобы выиграть Лигу чемпионов, но не добился этого", - приводит слова Мауро TuttoJuve.

Напомним, что Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 годы, а затем вернулся в "Манчестер Юнайтед".

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