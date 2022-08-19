Роналду сравнили с "тухлым яйцом"

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Роналду сравнили с "тухлым яйцом"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэл Агбонлахор раскритиковал форварда "МЮ" Криштиану Роналду.

По словам англичанина, португалец старается избегать общения с молодыми одноклубниками.

"Я чувствую, что он может быть тухлым яйцом в раздевалке "МЮ". В этой команде много молодых игроков, с которыми Роналду, вероятно, не разговаривает. Мне говорили, что он сидит один. Криштиану и Фернандеш, наверное, сидят там и беседуют по-португальски, игнорируя остальных. Представляю, что там у них в раздевалке – думаю, всё очень ядовито. Избавьтесь от него и играйте со свежими, молодыми талантами", – приводит слова Агбонлахора Football Insider.

Как известно, португалец недоволен своим положением в английском клубе и хочет его покинуть.

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