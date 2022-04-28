Роналду спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче с "Челси"

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Роналду спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче с "Челси"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В вынесенном матче 37-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Челси" со счетом 1:1.

На 60-й минуте счет открыл Маркос Алонсо, но вскоре равновесие восстановил Криштиану Роналду.

"Челси", набрав 66 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" с 55 очками по-прежнему занимает шестую позицию.

"Манчестер Юнайтед" – "Челси" - 1:1 (0:0)
Голы: Алонсо, 60 - 0:1, Роналду, 62 - 1:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Матич (Джонс, 79), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Рэшфорд (Мата, 79), Эланга (Гарначо, 90).

"Челси": Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 82), Маунт, Хавертц (Лукаку, 70), Вернер (Пулишич, 71).

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