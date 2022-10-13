Роналду согласился с обвинениями по делу об инциденте с мальчиком-аутистом

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не будет оспаривать обвинения Футбольной ассоциации Англии (FA) в неподобающем поведении по делу о разбитом телефоне мальчика с аутизмом.

Интересно, что днем ранее главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг заверял, что португалец не примет обвинения FA.

По данным источника, нидерландец просто не смог правильно выразиться на английском языке.

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